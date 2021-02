Luna Rossa-Ineos: attesa per la Yacht Declaration. Cos’è e quando avviene? Barche pronte per la Finale di Prada Cup (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luna Rossa e Ineos Uk si stanno avvicinando a grandi passi all’attesissima Finale della Prada Cup, che incomincerà sabato 13 febbraio nella baia di Auckland. Si preannuncia un confronto particolarmente incerto ed equilibrato, sicuramente il testa a testa sarà molto appassionante e avvincente: chi vince sette regate conquista il trofeo e, soprattutto, si garantisce la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la America’s Cup. Ne vedremo davvero delle belle, i due equipaggi si sono già un po’ punzecchiati nei giorni scorsi (soprattutto Ben Ainslie ha avuto da ridire riguardo al tanto discusso warning) e non vedono l’ora di darsi battaglia in mare. Il clima è già caldo nel Golfo di Hauraki e si scalderà ancora di più lunedì 8 febbraio, quando andrà in scena la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)Uk si stanno avvicinando a grandi passi all’attesissimadellaCup, che incomincerà sabato 13 febbraio nella baia di Auckland. Si preannuncia un confronto particolarmente incerto ed equilibrato, sicuramente il testa a testa sarà molto appassionante e avvincente: chi vince sette regate conquista il trofeo e, soprattutto, si garantisce la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la America’s Cup. Ne vedremo davvero delle belle, i due equipaggi si sono già un po’ punzecchiati nei giorni scorsi (soprattutto Ben Ainslie ha avuto da ridire riguardo al tanto discusso warning) e non vedono l’ora di darsi battaglia in mare. Il clima è già caldo nel Golfo di Hauraki e si scalderà ancora di più lunedì 8 febbraio,andrà in scena la ...

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - Tg3web : Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Pra… - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - zazoomblog : Prada Cup Luna Rossa prova un nuovo fiocco per vento forte. Barca molto veloce sul dritto - #Prada #Rossa #prova… - giornalevela : Ce lo state chiedendo in tantissimi: avere aggiornamenti sulla Coppa America, sapere cosa sta succedendo ad Aucklan… -