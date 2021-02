LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: 2° Paris, 3° Innerhofer, 5° Buzzi! Azzurri scatenati! (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37: Il tedesco Ferstl ha saltato una porta lungo il tracciato e quindi è stato squalificato. Paris è dunque secondo, Innerhofer terzo e Buzzi quinto. 12.31: Ritardo elevato per Riccardo Tonetti (+3.25) 12.29: Non ci sono stati inserimenti con pettorali alti. Si attendono gli ultimi Azzurri al via. 12.20: Ottimo Emanuele Buzzi! Sesto posto per l’azzurro (+1.33), che deve dare un segnale in vista del Mondiale (si gioca la convocazione) 12.17: Dopo i primi trenta la classifica vede al comando l’austriaco Max Franz con un 29 centesimi di vantaggio sul tedesco Josef Ferstl e 63 su Dominik Paris. Quarto posto per Christof Innerhofer (+0.81), decimo Matteo Marsaglia (+1.93). 12.15: Il tedesco Dominik Schwaiger si ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37: Il tedesco Ferstl ha saltato una porta lungo il tracciato e quindi è stato squalificato.è dunque secondo,terzo e Buzzi quinto. 12.31: Ritardo elevato per Riccardo Tonetti (+3.25) 12.29: Non ci sono stati inserimenti con pettorali alti. Si attendono gli ultimial via. 12.20: Ottimo EmanueleSesto posto per l’azzurro (+1.33), che deve dare un segnale in vista del Mondiale (si gioca la convocazione) 12.17: Dopo i primi trenta la classifica vede al comando l’austriaco Max Franz con un 29 centesimi di vantaggio sul tedesco Josef Ferstl e 63 su Dominik. Quarto posto per Christof(+0.81), decimo Matteo Marsaglia (+1.93). 12.15: Il tedesco Dominik Schwaiger si ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: partenza rinviata alle 11.30 - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: partenza rinviata alle 11.15 - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: si comincia alle 11.00. In pista Paris e Innerhofer - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: incognita maltempo in pista Paris e Innerhofer - #alpino #Prova… - fantiniclub : STASERA nuovo appuntamento Live alle 21.00 dedicato ai Mondiali di Sci di Cortina. Segui la diretta su Fb o sul nos… -