Lecce | Maggio si presenta | «Ho tanto entusiasmo E cambio numero di maglia…»

Il nuovo acquisto del Lecce Christian Maggio si è presentato in conferenza stampa Nell'ultimo giorno di calciomercato, Christian Maggio ha risolto il suo contratto con il Benevento e firmato con il Lecce. Da un giallorosso all'altro senza, però, perdere entusiasmo, come dichiarato dal calciatore nel corso della conferenza stampa di presentazione. entusiasmo – «Ho tanto entusiasmo, al di là dell'età. L'ho sempre avuto. Sono in una città ambiziosa, e questo mi piace, in una società seria, che investe tanto nei giovani. Credo sia un punto di partenza importante per arrivare a grandi obiettivi. Spero di dare un contributo a mister e società». numero – «Ho preso il due, dopo una vita con ...

