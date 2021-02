L’annuncio del Napoli: Fabian Ruiz è guarito dal Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) Buone notizie in casa Napoli. Gattuso recupera anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo è risultato finalmente negativo al tampone di controllo per il Covid. Il club lo ha annunciato sul suo sito ufficiale. Sono trascorsi più di 20 giorni da quando il centrocampista ha contratto il Covid. Ieri sera Gattuso aveva espresso la speranza che, a prescindere dal tampone, l’Asl avrebbe liberato il calciatore per consentirgli almeno gli allenamenti individuali. Ora, per fortuna, ne è venuto fuori del tutto. L’annuncio del Napoli: “Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Buone notizie in casa. Gattuso recupera anche. Lo spagnolo è risultato finalmente negativo al tampone di controllo per il. Il club lo ha annunciato sul suo sito ufficiale. Sono trascorsi più di 20 giorni da quando il centrocampista ha contratto il. Ieri sera Gattuso aveva espresso la speranza che, a prescindere dal tampone, l’Asl avrebbe liberato il calciatore per consentirgli almeno gli allenamenti individuali. Ora, per fortuna, ne è venuto fuori del tutto.del: “dal-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post ...

