La crisi? Si guarda il dito e non la luna. Scrive Elisabetta Trenta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre la crisi va avanti, diamo uno sguardo a cosa succede intorno a noi. Magari aiuta i partiti a risolvere l’impasse politico. D’altronde, il cambio di prospettiva consente sempre di vedere una più ampia porzione di spazio, offrendo spesso soluzioni che da dentro non vediamo. Quindi, estraniamoci un momento. Oggi voglio volgere l’attenzione a Francia e Italia, nazioni più che alleate, sorelle, da sempre, ma di una sorellanza che condita di competitività a tratti aggressiva. Partner fondamentali e talora in concorrenza come, anche ora, nel progetto europeo, nel tentativo di farlo ripartire su basi nuove, alla luce delle sfide di questo terzo decennio del XXI secolo. Francia e Italia, alleate e talora contrapposte, ma chiavi imprescindibili della composizione degli assetti del Mediterraneo, dal Magreb al Sahel, alla Libia, all’Egitto, al Mar Rosso, all’EastMed e ai ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre lava avanti, diamo uno sguardo a cosa succede intorno a noi. Magari aiuta i partiti a risolvere l’impasse politico. D’altronde, il cambio di prospettiva consente sempre di vedere una più ampia porzione di spazio, offrendo spesso soluzioni che da dentro non vediamo. Quindi, estraniamoci un momento. Oggi voglio volgere l’attenzione a Francia e Italia, nazioni più che alleate, sorelle, da sempre, ma di una sorellanza che condita di competitività a tratti aggressiva. Partner fondamentali e talora in concorrenza come, anche ora, nel progetto europeo, nel tentativo di farlo ripartire su basi nuove, alla luce delle sfide di questo terzo decennio del XXI secolo. Francia e Italia, alleate e talora contrapposte, ma chiavi imprescindibili della composizione degli assetti del Mediterraneo, dal Magreb al Sahel, alla Libia, all’Egitto, al Mar Rosso, all’EastMed e ai ...

RaiRadio2 : Pulizie di primavera. Il lavoro da fare è tanto. Rimbocchiamoci le maniche e dalla crisi saremo fora. Chi ritwitta… - RaiRadio2 : È martedì e per uscire dalla crisi c’è bisogno di mare, sole e @CaterpillarAM Chi ritwitta si abbronzerà moltissim… - RaiRadio2 : Forza weekend, portaci fuori dalla #crisi e dalla pandemia, dacci piante, sole e primavera! Chi ritwitta sarà rigog… - formichenews : La crisi? Si guarda il dito e non la luna. Scrive @Eli_Trenta ?? - ElenaSchipani1 : Stamattina per tranquillizzare la ragazzina di prima che era in crisi per l'interrogazione, le ho detto: 'Settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi guarda Comincia il Black History Month Florence 2021

... un saggio fotografico che guarda i ritratti di figure Africane nella collezione delle Gallerie ...il Mediterraneo nero e il ruolo della musica di artisti neri come meditazione in un momento di crisi ...

Black History Month Florence, nuovo format per l'edizione 2021

... un saggio fotografico che guarda i ritratti di figure Africane nella collezione delle Gallerie ...il Mediterraneo nero e il ruolo della musica di artisti neri come meditazione in un momento di crisi ...

Come il mondo guarda alla crisi politica italiana InsideOver La crisi Covid 'morde' nel riminese: crollo fatturati e 4 imprenditori su 10 senza ristori

Il Covid segna le aziende del territorio e i ristori rappresentano una misura troppo debole per dare un reale sostegno alle imprese. E’ questo quanto emerge dai dati del Report di Cna Rimini sui risto ...

Caritas Ambrosiana: tratta e prostituzione al tempo del Covid. Gualzetti, “donne ridotte a corpi senz’anima”. Il 6 febbraio un webinar

"Da un lato serve un sussulto di coscienza da parte dei 'clienti': non è possibile ridurre quelle donne a dei corpi senza anima, sentimenti, paure, bisogna imparare a guardare il dramma che c'è dietro ...

... un saggio fotografico chei ritratti di figure Africane nella collezione delle Gallerie ...il Mediterraneo nero e il ruolo della musica di artisti neri come meditazione in un momento di...... un saggio fotografico chei ritratti di figure Africane nella collezione delle Gallerie ...il Mediterraneo nero e il ruolo della musica di artisti neri come meditazione in un momento di...Il Covid segna le aziende del territorio e i ristori rappresentano una misura troppo debole per dare un reale sostegno alle imprese. E’ questo quanto emerge dai dati del Report di Cna Rimini sui risto ..."Da un lato serve un sussulto di coscienza da parte dei 'clienti': non è possibile ridurre quelle donne a dei corpi senza anima, sentimenti, paure, bisogna imparare a guardare il dramma che c'è dietro ...