Juve Roma | le ultime dalla Continassa | out Bentancur | personalizzato per Dybala

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Lantus si è ritrovata allain mattinata: ecco il report dell’allenamento dei bianconeri in vista dellaLantus pensa alla. Ecco il report sulla mattinata e sull’allenamento odierno. «La squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per iniziare a preparare la sfida contro i giallorossi. Il programma della sessione di allenamento odierna ha previsto possessi, esercitazioni e partita. Ramsey e, come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo.ha usufruito di una giornata di riposo». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Storia di #JuveRoma Storia di #DUELS - Gazzetta_it : #Amarcord #JuveRoma e la guerra postuma per il gol (annullato) di #Turone - JuventusTV : Delle Alpi, Olimpico, Stadium: il personale record di @delpieroale contro i giallorossi. ?? Scopritelo on demand,… - rachid_inter : @PhilippeGenin @MedelPitbull @BfcOfficialPage @juventusfc @OfficialASRoma @beinsports_FR Juve 2 Roma 2 - cropyJ03 : RT @Boboj29: Sara Orsato l'arbitro di Juve -Roma e al Var Chiffi -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma

Commenta per primo Giornata di lavoro alla Continassa per lain vista della sfida contro la. Come comunicato dal club bianconero, Ramsey e Dybala hanno svolto un lavoro personalizzato come da programma. Bentancur, invece, ha usufruito di una giornata ...... con la risposta piccata di Maresca all'ex. Proprio per questo si pensava che quest'ultimo ... inSassuolo è stato giudicato eccessivo il rosso a Fonseca, mentre manca quello ad Obiang (fu ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Daniele Orsato di Schio arbitrerà il big-match della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma sabato alle 18, fra Juventus e Roma. Lo ha reso ...Nel corso di un’intervista rilasciata a So Foot, Giorgio Chiellini ha affermato che all’inizio della sua carriera avrebbe potuto firmare per l’Inter: “Avevo 16 anni, gioca ...