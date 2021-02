Il 'predellino' di Conte per frenare lo psicodramma nel M5s (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte scende in campo e si pone come leader del Movimento, garante degli equilibri della forza politica pentastellata, un ruolo che può essere paragonato a quello che aveva fino a poco tempo fa, Beppe Grillo, con il quale il giurista pugliese si è sentito diverse volte in questi giorni. Una discesa in campo, secondo quanto si apprende, sul modello 'predellino' di Berlusconi. Il Movimento 5 stelle nelle prossime settimane varerà la sua nuova squadra di vertici, con Conte che si ponte, quindi, come 'garante'. E svolgerà, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, anche il ruolo di garante nell'eventuale esecutivo Draghi. Nella veste che ha indossato nel Conte 2 il segretario dem Zingaretti. Ma ora occorrerà capire cosa succederà nel Movimento che ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio uscente Giuseppescende in campo e si pone come leader del Movimento, garante degli equilibri della forza politica pentastellata, un ruolo che può essere paragonato a quello che aveva fino a poco tempo fa, Beppe Grillo, con il quale il giurista pugliese si è sentito diverse volte in questi giorni. Una discesa in campo, secondo quanto si apprende, sul modello '' di Berlusconi. Il Movimento 5 stelle nelle prossime settimane varerà la sua nuova squadra di vertici, conche si ponte, quindi, come 'garante'. E svolgerà, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, anche il ruolo di garante nell'eventuale esecutivo Draghi. Nella veste che ha indossato nel2 il segretario dem Zingaretti. Ma ora occorrerà capire cosa succederà nel Movimento che ...

GiovanniToti : Dal discorso del “predellino” al discorso del “tavolino”. Cambiano i tempi.... raramente in meglio! #Conte - infoitinterno : Il 'predellino' di Conte per frenare lo psicodramma nel M5s - fisco24_info : Il 'predellino' di Conte per frenare lo psicodramma nel M5s: AGI - Il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Con… - dritanhocja : RT @repubblica: Il predellino di Conte, il dietro le quinte della conferenza stampa. Un tavolino in piazza e la ressa delle telecamere http… - repubblica : Il predellino di Conte, il dietro le quinte della conferenza stampa. Un tavolino in piazza e la ressa delle telecam… -