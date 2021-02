IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdi 5 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 5 febbraio 2021: Alcuni fogli con scritte offensive sono stata attaccati ai muri esterni de Il PARADISO DELLE SIGNORE: Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) sono sconvolti e amareggiati nel constatare fino a che punto possa spingersi la cattiveria DELLE persone; il ragioniere è convinto che l’artefice di tutto sia la Vettorazzo e decide quindi di affrontarla. La tensione al PARADISO è palpabile e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per smorzare i toni si concentra sulla festa di San Valentino e sull’idea della panchina dell’amore: le coppie che si siederanno lì dovranno raccontare la loro storia d’amore ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 4 febbraio 2021)puntata de Il5 di venerdì 5: Alcuni fogli con scritte offensive sono stata attaccati ai muri esterni de Il: Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) sono sconvolti e amareggiati nel constatare fino a che punto possa spingersi la cattiveriapersone; il ragioniere è convinto che l’artefice di tutto sia la Vettorazzo e decide quindi di affrontarla. La tensione alè palpabile e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per smorzare i toni si concentra sulla festa di San Valentino e sull’idea della panchina dell’amore: le coppie che si siederanno lì dovranno raccontare la loro storia d’amore ...

