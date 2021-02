Il giallo del cane scomparso nel Lecchese, il paese si divide: Dakota è scappato o è stato rapito? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sta diventando un giallo, che divide anche il paese, la scomparsa di una femmina di pastore maremmano, Dakota, a Fiumelatte, borgo di Varenna (Lecco) con un migliaio di abitanti, in Valsassina ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sta diventando un, cheanche il, la scomparsa di una femmina di pastore maremmano,, a Fiumelatte, borgo di Varenna (Lecco) con un migliaio di abitanti, in Valsassina ... sul sito.

