Il Festival di Sanremo si farà, via libera dal Cts (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alla fine il tanto atteso “sì” è arrivato: il Festival di Sanremo si farà, come previsto dal 2 al 6 marzo al teatro Ariston, con il placet del Comitato tecnico scientifico che ha approvato il protocollo anti Covid presentato della Rai. Quello che prevede non solo lo svolgimento della kermesse senza pubblico, ma anche una serie di misure volte a ridurre la possibilità di contagio come i percorsi diversificarti per gli artisti e gli orchestrali, l'obbligo per tutti coloro che entreranno all'Ariston di sottoporsi al tampone ogni 72 ore e quello di indossare la mascherina Ffp2, il distanziamento anche per conduttori e artisti sul palco, la sanificazione di tutto ciò che va in scena, a partire dai microfoni. Particolare attenzione dovrà, secondo il Cts, essere posta ai possibili assembramenti: occhio ai set radiofonici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alla fine il tanto atteso “sì” è arrivato: ildisi, come previsto dal 2 al 6 marzo al teatro Ariston, con il placet del Comitato tecnico scientifico che ha approvato il protocollo anti Covid presentato della Rai. Quello che prevede non solo lo svolgimento della kermesse senza pubblico, ma anche una serie di misure volte a ridurre la possibilità di contagio come i percorsi diversificarti per gli artisti e gli orchestrali, l'obbligo per tutti coloro che entreranno all'Ariston di sottoporsi al tampone ogni 72 ore e quello di indossare la mascherina Ffp2, il distanziamento anche per conduttori e artisti sul palco, la sanificazione di tutto ciò che va in scena, a partire dai microfoni. Particolare attenzione dovrà, secondo il Cts, essere posta ai possibili assembramenti: occhio ai set radiofonici ...

