I computer vintage fatti per davvero di ghiaccio | roccia o miele

Leggi su wired

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Di, di terra o di. Due industrial designer americani hanno provato a immaginarecon questi inusuali materiali. Materiali che, spiegano Hank Beyer e Alex Sizemore, rappresentano l’animo di diversi territori statunitensi. Ne è nato così il progetto For the Rest of Us, che è anche un libro. Per due anni gli autori del lavoro hanno esplorato gli stati di Ohio, Kentucky, Michigan e New York alla ricerca di risorse tipiche delle varie zone e di tutto cioè che a esse è associato: processi produttivi, persone, storia, valori… Con i materiali selezionati hanno ricreato uno degli oggetti più comuni della vita moderna (o quasi, visto che il riferimento sono i primi pc, ormai superati da smartphone e notebook): il. “Per illustrare le nostre scoperte e come sostegno ...