Hauge, niente Europa League: avrà più spazio in Serie A | News (Di giovedì 4 febbraio 2021) Jens Petter Hauge 'tagliato' dalla lista UEFA del Milan. Salterà, dunque, le gare di Europa League. Per lui si prospetta un impiego più assiduo in Italia Hauge, niente Europa League: avrà più spazio in Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) Jens Petter'tagliato' dalla lista UEFA del Milan. Salterà, dunque, le gare di. Per lui si prospetta un impiego più assiduo in ItaliapiùinPianeta Milan.

PianetaMilan : .@jenspetter99, niente @EuropaLeague: avrà più spazio in @SerieA | #News - #Calcio #UEL #EuropaLeague #SerieA… - elereje_ : @Giacapiana Ancora una volta, leggere bene. Non ho scritto niente referente alle liste. Mia opinione é che Hauge>>>… - cicco93as : Alla notizia di #Hauge fuori dalla lista UEFA sono spuntati fuori tutti i microcefali che lo reputano un bidone, fa… - _magnopaolo_ : @Zorochan_1 @acmilan Per me era comunque più funzionale in Europa di Krunic che nel girone non ha mai dato niente,… - Gio16697 : @saveriocamba Avrei messo Hauge e Krunic tra parentesi sotto Leao e Diaz tra le riserve. Comunque niente male ce l… -