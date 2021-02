Governo: Di Maio, 'grazie a Conte per sua responsabilità istituzionale' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le sue parole, per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per il Paese. Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nel Governo che andrà a formarsi. Il MoVimento gli è riconoscente e continuerà ad essere protagonista anche grazie a lui”. Così Luigi Di Maio in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio profondamente Giuseppeper le sue parole, per lamostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per il Paese. Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nelche andrà a formarsi. Il MoVimento gli è riconoscente e continuerà ad essere protagonista anchea lui”. Così Luigi Diin una nota.

