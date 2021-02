Giorgia Palmas, festa a sorpresa per il compleanno di Filippo Magnini (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Non potevo desiderare compleanno migliore…. grazie Amore mio per la stupenda sorpresa! Ti amo tantissimo e amo le nostre principessine” con questo dolcissimo messaggio, Filippo Mangini ringrazia la compagna Giorgia Palmas che gli ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa. Per i 39 anni del nuotatore la ex velina ha pensato a tutto: casa piena di palloncini che svolazzavano sul soffitto, torta personalizzata e tanto amore con dediche social e cuoricini. Giorgia e Filippo hanno una bimba Mia e la ex velina è mamma anche di Sofia, avuta dal suo ex Davide Bombardini. “Buon compleanno amore mio infinito, ogni compleanno e? un traguardo importante, ogni anno che passa e? un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Non potevo desideraremigliore…. grazie Amore mio per la stupenda! Ti amo tantissimo e amo le nostre principessine” con questo dolcissimo messaggio,Mangini ringrazia la compagnache gli ha organizzato unadi. Per i 39 anni del nuotatore la ex velina ha pensato a tutto: casa piena di palloncini che svolazzavano sul soffitto, torta personalizzata e tanto amore con dediche social e cuoricini.hanno una bimba Mia e la ex velina è mamma anche di Sofia, avuta dal suo ex Davide Bombardini. “Buonamore mio infinito, ognie? un traguardo importante, ogni anno che passa e? un ...

