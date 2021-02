Francia | orgia con 100 persone organizzata in pieno coprifuoco | multe salate per violazioni Covid

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Quasi centosono state multate dopo aver violato ilper partecipare a quella che i giornali francesi chiamano “festa libertina” e i giornali internazionali “”. Il fatto è accaduto nella zona industriale di Collegien, cittadina a est di Parigi. Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo mercoledì 3 febbraio, dopo essere state avvertite da qualche abitante della zona, non invitato alla festa. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito multato undicinel parcheggio per violazione del, che inscatta alle sei di sera. Poco dopo la polizia è entrata nel locale e ha messo fine alla festa. Hanno sequestrato l’impianto stereo, alcolici e multato altre 81. Tresono state interrogate e ...

Una megaorganizzata a pochi chilometri da Parigi dentro un magazzino e durante il coprifuoco stabilito ...le violazioni registrate dagli agenti all'interno del magazzino alle 21 circa (in...
Un vero e proprio sex-party organizzato in un magazzino durante il coprifuoco e senza nessuna - o quasi - misura di sicurezza.
Nella zona industriale di Collegien, paese a est di Parigi, quasi cento persone si sono date appuntamento per fare un'orgia, ma hanno violato l'orario del coprifuoco. La serata libertina è stata inter ...