Enzo Salvi faceva il giardiniere, poi la svolta improvvisa e la nuova carriera (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tanti oggi sanno chi è Enzo Salvi, volto della cinematografia comica italiana: non tutti però direbbero che prima di diventare attore, l’uomo era un giardiniere. Chi non conosce il personaggio di “Er Cipolla”, che Enzo Salvi ha interpretato nel film “Vacanze di Natale 2000”? Dagli adulti ai più piccoli, l’attore è riuscito ad intrattenere con le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tanti oggi sanno chi è, volto della cinematografia comica italiana: non tutti però direbbero che prima di diventare attore, l’uomo era un. Chi non conosce il personaggio di “Er Cipolla”, cheha interpretato nel film “Vacanze di Natale 2000”? Dagli adulti ai più piccoli, l’attore è riuscito ad intrattenere con le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

EltonRichStarr : @enzo_salvi come sta il pappagallo? - zazoomblog : Enzo Salvi sapete cosa faceva prima del successo? Non immaginereste mai - #Salvi #sapete #faceva #prima - StevLova : Beati i cani Ai quali è sufficiente un collare per tenere lontani i Parassiti !!!! cit. @enzo_salvi - MARTEDEGANIP : @enzo_salvi @RooxyRosanna Se gli italiani avessero un briciolo del senso civico francese non saremmo un popolo con… - DiegoPopolizio : @enzo_salvi Benvenuti, vi ringrazio per avermi contattato, mi metterò di nuovo al più presto. -