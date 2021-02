Destruction AllStars è un'esclusiva PS5 deludente? Ecco i voti delle recensioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) I siti specializzati hanno finalmente pubblicato le proprie recensioni per Destruction AllStars, il titolo di Lucid Games in esclusiva per PS5. Il gioco è stato reso disponibile il 2 febbraio sulla console di Sony, gratuitamente per gli utenti PS Plus, e se siete curiosi di sapere come è stato accolto Destruction AllStars dalla critica internazionale, allora siete nel posto. Su Metacritic il gioco ha totalizzato un Metascore di 68, un voto non proprio stellare che rende chiaro come il titolo non abbia pienamente soddisfatto la critica. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) I siti specializzati hanno finalmente pubblicato le proprieper, il titolo di Lucid Games inper PS5. Il gioco è stato reso disponibile il 2 febbraio sulla console di Sony, gratuitamente per gli utenti PS Plus, e se siete curiosi di sapere come è stato accoltodalla critica internazionale, allora siete nel posto. Su Metacritic il gioco ha totalizzato un Metascore di 68, un voto non proprio stellare che rende chiaro come il titolo non abbia pienamente soddisfatto la critica. Leggi altro...

