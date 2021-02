Dalle basse contrattazioni all’alto senso delle istituzioni Cronaca ragionata di Tivelli

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ho la chiara sensazione che le cronache politico istituzionali di questi giorni siano destinate ad avere un posto significativo nei prossimi libri di Storia. Siamo passati infatti nel giro di meno di 24 ore dalla logica politicapiccolea quella delalto dello Stato e. Per questo ritengo che valga la pena tentare una ricostruzionedel passaggio politico istituzionale in atto, rinunciando all’arma dell’ironia, alla lucegravitàemergenze in atto per il Paese e del grande rispetto verso i due attori istituzionali principali sulla scena, il Presidente della Repubblica e il presidente del consiglio incaricato. A volte la vita istituzionaledemocrazie passa ...