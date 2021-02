Covid, in 5 Paesi quasi la metà dei morti nel mondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) quasi la metà dei morti provocati dal coronavirus a livello globale, ovvero oltre 1,1 milioni di vittime, si concentra in soli cinque Paesi: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021)ladeiprovocati dal coronavirus a livello globale, ovvero oltre 1,1 milioni di vittime, si concentra in soli cinque: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. ...

borghi_claudio : Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono espl… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti… - Miniver841 : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono esplosi.… - OttobreInfo : 'La Cina ha deciso di fornire 10 milioni di dosi di vaccino COVID-19 a COVAX per soddisfare le esigenze urgenti dei… - giannimacheda : L’Arabia Saudita blocca gli arrivi da 20 paesi, compresa l’Italia. Rinviato il Neo-Rinascimento. #renzi… -