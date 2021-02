(Di giovedì 4 febbraio 2021) Antonioinquadra su Repubblica la prestazione deldi ieri sera contro l’Atalanta Alla prima semifinale di Coppa Italia ilarriva conmai, e. Il terzo modulo della stagione gli va troppo largo quando attacca con i suoi minuti attaccanti sperduti negli spazi e senza collegamenti, ma troppo stretto quando subisce l’assalto poderoso dell’Atalanta fisicamente più attrezzata, più veloce, a suo agio nel 3-4-3. Una scelta obbligata secondo il tecnico, come ha spiegato nel post partita, che ha avuto il merito di non far prendere gol alLo stesso sistema di gioco è scelto da Gattuso nella speranza di far coincidere uomo contro uomo, e magari trarre vantaggio dall’agilità dei suoi scattisti. Ma nel ...

napolista : Corbo: il #Napoli si presenta in campo con abiti mai indossati, e purtroppo dimessi Il 3-4-3 gli va troppo largo q… - tuttonapoli : L'editoriale di Corbo: 'Il Napoli e il gioco non si incontrano più' - infoitsport : Corbo: il Napoli nasconde due contratti firmati da Gattuso e De Laurentiis - ilNapolista - infoitsport : Corbo: il Napoli si è svalutato, De Laurentiis teme di dover cancellare il progetto e rifarlo - ilNapolista - infoitsport : Corbo: 'Napoli, una squadra svalutata con un futuro incerto: sono le segrete paure di De Laurentiis' -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Napoli

Si misurano due piromani che non sanno come uscire dalle fiamme che hanno appiccato Su Repubblical'analisi del momento particolare che vive ilfirmata da Antonio. Scrive: 'È la ...... hanno allarmato il presidente, alle prese con 18 milioni di deficit, una cifra modesta ma inusuale A preoccupare il presidente De Laurentiis, scrive Antoniosu Repubblica, è la ...Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo commenta così la prova del Napoli contro l'Atalanta ...Antonio Corbo su Repubblica Napoli commenta il pareggio di ieri sera in Coppa Italia: 'Un Napoli così astratto è zucchero filato per oltre un'ora'.