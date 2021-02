Conte: mai sabotato Draghi, auspico un governo politico (Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Da me non è arrivato nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori cercateli altrove'. Così il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, spiega di aver 'sempre lavorato per il bene del Paese e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Da me non è arrivato nessun ostacolo a, iri cercateli altrove'. Così il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe, spiega di aver 'sempre lavorato per il bene del Paese e ...

