Congreghe | esposto a Corte dei Conti

(Di giovedì 4 febbraio 2021) di Erika Noschese Finisce sul tavolo delladeila vicenda dellereligiose. Il consigliere di Salerno di Tutti, Gianpaolo Lambiase ha infatti presentato, ieri mattina, una denuncia alla Procura regionale delladeiper un presunto danno erariale. Stando a quanto denuncia Lambiase, infatti, il Comune di Salerno avrebbe assunto un “atteggiamento dilatorio”, in quanto non si sarebbe ancora attivato per la riscossione delle somme dovute dalla Curia Arcivescovile, a fronte di servizi pubblici forniti allereligiose, le quali gestiscono “privatamente” luoghi di sepoltura all’interno dell’area cimiteriale comunale. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

andpellegrino : Gestione congreghe, esposto alla Corte dei Conti di Gianpaolo Lambiase -

Ultime Notizie dalla rete : Congreghe esposto

ComingSoon.it

Caso. Unalla Corte dei Conti. LE PRIME PAGINE IN FOTOUn mucchio di ossaagli sguardi di chi passa perché manca il marmo che chiudeva il loculo. A chi appartennero ... Ledevono a loro volta prendersi cura degli spazi che gestiscono». In ...Mentre sui tavoli di Doha si patteggia l’ingresso dei talebani nel futuro governo afghano, c’è chi non vede alcun futuro in quel che ha vissuto finora e in ciò che si prospetta. Gente della martorita ...L’accusa di danno erariale alla Corte dei Conti per le somme dovute al cimitero. Il caso sollevato dal consigliere di minoranza Lambiase: «Quasi sessant’anni che si va avanti così» ...