Clochard morto di freddo a Milano, in banca aveva 100mila euro, la pensione e una casa (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questi giorni di freddo pungente, non è raro trovare senza vita uno dei tanti senzatetto, che vivono di stenti, ai margini delle grandi città italiane. Tra questi, giovedi’ scorso, gli agenti della polfer, hanno trovato, morto per il freddo, in un capanno improvvisato a Milano, Umberto Quintino Diaco, di anni 75. In seguito alle L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questi giorni dipungente, non è raro trovare senza vita uno dei tanti senzatetto, che vivono di stenti, ai margini delle grandi città italiane. Tra questi, giovedi’ scorso, gli agenti della polfer, hanno trovato,per il, in un capanno improvvisato a, Umberto Quintino Diaco, di anni 75. In seguito alle L'articolo Curiosauro.

Agenzia_Ansa : #Clochard morto a #Milano, aveva 100mila euro in banca e titoli La famiglia, non ha mai voluto farsi trovare. #ANSA - RobertoPorta7 : RT @pinzer75: Clochard morto a Milano: in banca aveva 100 mila euro titoli, la pensione e una casa - reddititaly : Milano, clochard morto in strada: aveva pensione e 100mila euro in banca - - gigi695 : Clochard morto a Milano,aveva 100mila euro in banca e titoli - Lombardia - - RitaC70 : Il clochard morto per il freddo con 100mila euro in banca -