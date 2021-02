Call of Duty: Warzone ha un bug che assegna la vittoria ad una squadra a pochi secondi dall'inizio della partita (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sappiamo che Call of Duty: Warzone è invaso da bug, tuttavia questo risulta essere particolarmente strano e che lascia a bocca aperta i giocatori. In sostanza, il bug va ad influire a pochi secondi dall'inizio di una partita, interrompendo tutto e dando la vittoria a squadre o giocatori totalmente random. Il bizzarro problema è stato condiviso su Reddit da un utente: la breve clip mostra il suo personaggio con ancora indosso il paracadute mentre sta per atterrare e in pochi secondi tutto si blocca, con il gioco che gli dà la vittoria. L'intera lobby sembra essere stata interessata, poiché nel video si vedono le varie icone della chat vocale dei giocatori che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sappiamo cheofè invaso da bug, tuttavia questo risulta essere particolarmente strano e che lascia a bocca aperta i giocatori. In sostanza, il bug va ad influire adi una, interrompendo tutto e dando laa squadre o giocatori totalmente random. Il bizzarro problema è stato condiviso su Reddit da un utente: la breve clip mostra il suo personaggio con ancora indosso il paracadute mentre sta per atterrare e intutto si blocca, con il gioco che gli dà la. L'intera lobby sembra essere stata interessata, poiché nel video si vedono le varie iconechat vocale dei giocatori che ...

