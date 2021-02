4 febbraio 1985: la prima degli U2 in Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era il 4 febbraio 1985. Era l’anno in cui si verificò la “nevicata del secolo”. Un’ondata di gelo e neve colpì l’Italia centro-settentrionale tra il 13 e il 17 gennaio. Su Milano caddero 90 centimetri di neve e la città depose le armi per qualche giorno. Il tetto del Palazzo dello Sport crollò sotto il peso della nevicata massiccia. Lì, il 4 febbraio, doveva tenersi il concerto degli U2. Cosa accadde il 4 febbraio 1985? Il “palazzone” (così lo chiamavano i milanesi) era pronto per accogliere i fan della rock band irlandese. Gli U2 avrebbero dovuto esibirsi lì il 4 febbraio 1985. Ma Madre Natura aveva altri piani. Quando il tetto del “palazzone” crollò, il concerto non subì il considerevole slittamento che i fan si aspettavano. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era il 4. Era l’anno in cui si verificò la “nevicata del secolo”. Un’ondata di gelo e neve colpì l’centro-settentrionale tra il 13 e il 17 gennaio. Su Milano caddero 90 centimetri di neve e la città depose le armi per qualche giorno. Il tetto del Palazzo dello Sport crollò sotto il peso della nevicata massiccia. Lì, il 4, doveva tenersi il concertoU2. Cosa accadde il 4? Il “palazzone” (così lo chiamavano i milanesi) era pronto per accogliere i fan della rock band irlandese. Gli U2 avrebbero dovuto esibirsi lì il 4. Ma Madre Natura aveva altri piani. Quando il tetto del “palazzone” crollò, il concerto non subì il considerevole slittamento che i fan si aspettavano. ...

MoliPietro : 4 febbraio 1985: la prima degli U2 in Italia - OndaMusicale : 4 Febbraio 1985: Gli U2 si esibiscono per la prima volta in Italia - U2_Breathe : 'La prima ma non l'ultima volta...' Il 4 febbraio 1985 gli #U2 si esibivano per la prima volta in #Italia, a… - Rossanblu1 : È il 4 febbraio 1985 quando gli U2 suonano per la prima volta dal vivo in Italia, in una serata a dir poco memorabi… - zazoomblog : 4 febbraio 1985 il concerto degli U2 a Milano - #febbraio #concerto #degli #Milano -