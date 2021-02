Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 3 FEBBRAIO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO NELLA PRIMA MATTINATA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA IN DIREZIONE Roma; I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 240 MINUTI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI FIANO RomaNO; SEMPRE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI FORMELLO; PER I CANTIERI ATTIVI, RESTA CHIUSO PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 3 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO NELLA PRIMA MATTINATA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA IN DIREZIONE; I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 240 MINUTI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA DIRAMAZIONENORD, PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI FIANONO; SEMPRE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI FORMELLO; PER I CANTIERI ATTIVI, RESTA CHIUSO PER ...

Torvaianica, tornano gli operai della Città Metropolitana di Roma Capitale per intervenire sui tratti più ammalorati di Via Arno. Si tratta di una strada cruciale per la viabilità - locale e non - considerando che collega il litorale sia alla base militare di ...

Roma " Una lite per banali motivi di viabilita' che poteva trasformarsi in tragedia. E' quanto accaduto, ieri pomeriggio, su Ponte Garibaldi dove due automobilisti, dopo essersi punzecchiati nel ...

