Tottenham, Mourinho: «Dele Alli? Gli ho detto una cosa per farlo restare» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato la mancata cessione di Dele Alli durante la sessione invernale di calciomercato José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato la mancata cessione di Dele Alli durante la sessione invernale di calciomercato. le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Ho avuto una bella conversazione con lui ieri. Abbiamo parlato della possibilità che torni in squadra. Penso che abbiamo trovato un’intesa, posso dirlo. Abbiamo bisogno del miglior Dele. Aspettiamo solo che torni in forma, ma abbiamo bisogno di lui e gliel’ho detto chiaramente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) José, allenatore del, ha commentato la mancata cessione didurante la sessione invernale di calciomercato José, allenatore del, ha commentato la mancata cessione didurante la sessione invernale di calciomercato. le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Ho avuto una bella conversazione con lui ieri. Abbiamo parlato della possibilità che torni in squadra. Penso che abbiamo trovato un’intesa, posso dirlo. Abbiamo bisogno del miglior. Aspettiamo solo che torni in forma, ma abbiamo bisogno di lui e gliel’hochiaramente». Leggi su Calcionews24.com

