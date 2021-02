(Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Unlo ha tenuto completamente all’oscuro del coronavirus, nonostante egli stesso l’abbia contratto inconsapevolmente addirittura due volte, durante la degenza ospedaliera. La storia di Joseph Flavill, 19enne inglese, investito da un’auto mentre camminava a Burton upon Trent, nello Staffordshire, il 1 ° marzo. Un adolescente che sta uscendo da unda 10non è a conoscenza dellada19 nonostante abbia contratto la malattia due volte. Joseph Flavill, 19 anni, è stato investito da un’auto mentre camminava a Burton upon Trent, nello Staffordshire, il 1 ° marzo dello scorso anno, tre settimane prima dell’inizio del primo lockdown nazionale britannico. Ha passatoinaver subito una lesione cerebrale traumatica, ...

LaStampa : Covid: si sveglia dal coma dopo 10 mesi e trova la pandemia - tefulmino : RT @CianPdc: Oggi il premio 'Buongiorno Principessa' va a Emilio #Carelli che dopo tre anni si sveglia, lascia #M5S e dichiara: 'Troppe vol… - Revenge84943671 : @Frankjuve2 Questo ci meritiamo amico mio,forse qualcuno si sveglia dopo! - PiramideRossa : Si sveglia dopo 10 mesi di coma in piena pandemia: ha avuto il Covid senza saperlo - DELIA49124753 : RT @LucaMagmo: dopo il terzo 'posponi sveglia' arrivano i parenti a rendere omaggio alla salma -

Ultime Notizie dalla rete : sveglia dopo

Ho provato a spegnere lacol pensiero, ma il 5G ancora non va' di Cenzio Di Zanni 29 Dicembre 2020Nella Casa del Grande Fratello vip è infatti calata la sera e Giulia,essersi riposata in Lavatrice, siin lacrime fra le braccia di Pierpaolo che cerca di consolarla. La Salemi infatti ...Dopo 10 mesi di coma si è risvegliato e si è ritrovato nel mezzo di una pandemia. È la storia che arriva dalla Gran Bretagna, raccontata ...A 19 anni, Joseph Flavill si è risvegliato dal coma dopo 10 mesi e ha scoperto l’esistenza del Covid. Ha 19 anni anni, Joseph Flavill, ed entra subito in coma, in un lockdown molto più profondo e prim ...