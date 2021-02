Serie C 2020/2021: un’ottima Cavese ferma il Bari, D’Ursi risponde al vantaggio di Bubas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) un’ottima Cavese ferma il Bari al San Nicola imponendo l’1-1 nel match valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021: all’iniziale vantaggio campano siglato da Bubas risponde il gol realizzato da D’Ursi. I pugliesi, dunque, restano al secondo posto con 42 punti, mentre i biancoblu sono ancora il fanalino di coda del gruppo ma fanno un piccolo passo in avanti salendo a 13. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di gara, con Gerardi che si rende pericoloso con un inserimento in area di rigore, ma trova la pronta chiusura di Di Cesare. Qualche minuto più tardi è Lulli a tentare la conclusione dai 25 metri, non trovando ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ilal San Nicola imponendo l’1-1 nel match valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di: all’inizialecampano siglato dail gol realizzato da. I pugliesi, dunque, restano al secondo posto con 42 punti, mentre i biancoblu sono ancora il fanalino di coda del gruppo ma fanno un piccolo passo in avanti salendo a 13. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di gara, con Gerardi che si rende pericoloso con un inserimento in area di rigore, ma trova la pronta chiusura di Di Cesare. Qualche minuto più tardi è Lulli a tentare la conclusione dai 25 metri, non trovando ...

