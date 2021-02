Sanremo 2021, Cts verso l’ok alla Rai. Esclusione dalla gara in caso di contagio tra i cantanti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amadeus Il protocollo organizzativo-sanitario della Rai per il Festival di Sanremo 2021 è arrivato sul tavolo del Comitato tecnico scientifico e sarebbe prossimo ad un’approvazione ufficiale. La kermesse, dunque, si farà: dal 2 al 6 marzo, senza pubblico al Teatro Ariston e senza eventi, trasmissioni e affollamenti esterni. “L’impostazione ci sembra buona. Se la Rai manterrà questo rigoroso approccio e il territorio intorno al teatro sarà adeguatamente sorvegliato per impedire assembramenti, per quel che ci riguarda l’evento si dovrebbe fare” ha dichiarato al Messaggero il dottor Agostino Miozzi, coordinatore del Cts. La preoccupazione principale è che la bolla di sicurezza creata attorno ai 34 cantanti in gara (26 Big e 8 Nuove Proposte) possa scoppiare nel pieno del Festival. Gli artisti, che dovranno arrivare ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amadeus Il protocollo organizzativo-sanitario della Rai per il Festival diè arrivato sul tavolo del Comitato tecnico scientifico e sarebbe prossimo ad un’approvazione ufficiale. La kermesse, dunque, si farà: dal 2 al 6 marzo, senza pubblico al Teatro Ariston e senza eventi, trasmissioni e affollamenti esterni. “L’impostazione ci sembra buona. Se la Rai manterrà questo rigoroso approccio e il territorio intorno al teatro sarà adeguatamente sorvegliato per impedire assembramenti, per quel che ci riguarda l’evento si dovrebbe fare” ha dichiarato al Messaggero il dottor Agostino Miozzi, coordinatore del Cts. La preoccupazione principale è che la bolla di sicurezza creata attorno ai 34in(26 Big e 8 Nuove Proposte) possa scoppiare nel pieno del Festival. Gli artisti, che dovranno arrivare ...

repubblica : Sanremo 2021, ecco la scenografia dell'Ariston - Agenzia_Ansa : Il protocollo Rai per #Sanremo2021, niente pubblico all'Ariston #ANSA - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - paolosarti69 : Diego Fusaro su Sanremo 2021, Fedez e seconde case - fabiofabbretti : #Sanremo2021, Cts verso l’ok alla Rai. Esclusione dalla gara in caso di contagio tra i cantanti… -