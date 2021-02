“Oltre il danno, anche la beffa”… vitalizi vittime camorra a parenti boss mafioso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) vitalizio per le vittime della camorra percepito indebitamente per 15 anni dalla moglie e la figlia di un boss mafioso. “Oltre il danno, anche la beffa”. Così potrebbero affermare i parenti delle vittime per la camorra all’ascolto di una simile notizia. La Guardia di Finanza ha infatti sequestrato beni per 166 mila euro nella zona di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, alla moglie ed alla figlia di uno dei boss più importanti del clan Gionta, le quali percepivano da circa 15 anni, indebitamente, il vitalizio riservato alle famiglie delle vittime della camorra. Le due donne, infatti avevano presentato la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)o per ledellapercepito indebitamente per 15 anni dalla moglie e la figlia di un. “illa beffa”. Così potrebbero affermare idelleper laall’ascolto di una simile notizia. La Guardia di Finanza ha infatti sequestrato beni per 166 mila euro nella zona di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, alla moglie ed alla figlia di uno deipiù importanti del clan Gionta, le quali percepivano da circa 15 anni, indebitamente, ilo riservato alle famiglie delledella. Le due donne, infatti avevano presentato la ...

