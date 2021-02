Nardella | Stop assembramenti nel weekend nei luoghi della movida

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Stop

FirenzeToday

"Dopo uno scambio di opinioni con il prefetto e il questore - ha detto- abbiamo deciso di predisporre un'ordinanza che preveda il divieto di stazionamento nelle aree che nell'ultimo weekend ...... weekend di assembramenti nelle piazze, l'ira di31 gennaio 2021 Coronavirus: focolaio ... Iacopo Melio di nuovo ricoverato in ospedale 30 gennaio 2021 Mobilità:ai bussini fino al termine ...In arrivo un'ordinanza che riguarda le piazze dove si sono verificati lo scorso fine settimana gli affollamenti. Quindi controlli dalle 18 alle 22 di venerdì e sabato ...A Firenze in arrivo un'ordinanza contro gli assembramenti per evitare calche nelle zone della movida, in particolare in Sant'Ambrogio.