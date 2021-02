Napoli-Atalanta, apprensione per Demme dopo un colpo alla testa: esce in barella, al suo posto Elmas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Problemi fisici per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli è stato costretto ad uscire al 66? del match contro l’Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia. apprensione per il giocatore che dopo aver ricevuto un colpo alla testa si è rialzato e in seguito si è riaccasciato al suolo, stordito, tanto da dover uscire in barella sotto gli occhi preoccupati dei compagni. Al suo posto dentro Elmas. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Problemi fisici per Diego. Il centrocampista delè stato costretto ad uscire al 66? del match contro l’ai quarti di finale di Coppa Italia.per il giocatore cheaver ricevuto unsi è rialzato e in seguito si è riaccasciato al suolo, stordito, tanto da dover uscire insotto gli occhi preoccupati dei compagni. Al suodentro. SportFace.

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - Robertolosanno : Indipendentemente da come finirà, l Atalanta merita di vincere. Questo è un brutto Napoli. Sicuramente ha le sue ma… - quagliaremario : #NapoliAtalanta l'atalanta potrebbe gestire la partita per poi giocarsela al ritorno,invece sta cercando in tutti i… -