Napoli-Atalanta 0-0, qualificazione rimandata: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gasperini e Gattuso si giocheranno la finale di Coppa Italia nella gara di ritorno a Bergamo Napoli-Atalanta: Tabellino e Highlights Napoli-Atalanta 0-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Napoli-Atalanta: Tabellino e Highlights – Napoli e Atalanta sanno quanto sia importante l’appuntamento di questa sera e non a caso le novità tattiche non mancano. In un calendario fitto e in un momento delicato della stagione, il confronto tra i partenopei e i bergamaschi vale un posto nella finale di maggio. La Coppa Italia viene dopo la Serie A e le competizioni europee, ma è pur sempre un titolo stagionale. Nella doppia semifinale si deciderà se il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gasperini e Gattuso si giocheranno la finale di Coppa Italia nella gara di ritorno a Bergamo0-0, Cronaca,edsanno quanto sia importante l’appuntamento di questa sera e non a caso le novità tattiche non mancano. In un calendario fitto e in un momento delicato della stagione, il confronto tra i partenopei e i bergamaschi vale un posto nella finale di maggio. La Coppa Italia viene dopo la Serie A e le competizioni europee, ma è pur sempre un titolo stagionale. Nella doppia semifinale si deciderà se il ...

