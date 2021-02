Myanmar | il residente a Yangon | “I militari sono a ogni angolo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “In questo momento la situazione in Myanmar è tesa. La presenza delle forze di sicurezza è pesante. Non si registrano scontri ma gli arresti proseguono, anche se con minor intensità. Le strade sono vuote, ma era così anche nei giorni scorsi a causa delle restrizioni anti-Covid. Le manifestazioni e i sit-in non si vedono da tanto”. Con l’agenzia Dire parla un residente di Yangon, capitale del Myanmar fino al 2006 e metropoli più popolosa del Paese.L’uomo ha chiesto di restare anonimo per ragioni di sicurezza: lunedì la presa del potere da parte dei militari, con l’arresto della presidente de facto Aung San Suu Kyi e l’imposizione dello Stato d’emergenza, è stata accompagnata da arresti non solo tra i politici ma anche tra attivisti, giornalisti, intellettuali ed esponenti della società civile.