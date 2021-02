MotoGP 2021 | le date delle presentazioni

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A poco meno di due mesi dall’inizio della, che ricordiamo spengerà i semafori il 28 Marzo sul circuito di Losail in Qatar, i team si apprestano a presentare ufficialmente i nuovi prototipi da competizione. Diversamente dagli scorsi anni, gli show espositivi saranno trasmessi in streaming; così da evitare qualunque tipo di rischio legato al contagio da Covid. LeLa prima casa ad aver annunciato l’unveiling è stata la Ducati Ufficiale, definendo per prima le modalità di presentazionemoto. A pochi giorni di distanza anche la Yamaha ha pubblicato leufficiali della convention seguendo la stessa modalità di Borgo Panigale. Man mano si sono chiaramente aggiunti al calendario anche altri team; abbiamo deciso quindi di ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP 2021

La stagione diche sta per iniziare potrebbe essere l'ultima in carrier a per Valentino Rossi. Non è ancora detta l'ultima parola però, e lo ha fatto chiaramente capire Alessio Salucci, più comunemente "...Il Mondiale diè sempre più alle porte. In attesa di vedere in pista le moto nei primi test ufficiali, previsti per l'inizio di marzo in Qatar (il 5 con lo shakedown riservato ai collaudatori e ai ...MotoGP 2021 VR46 Riders Academy - Sono stati rinviati i test della VR46 Riders Academy a Portimao. A comunicarlo intervistato da Sky Sport è stato Alessio "Uccio" Salucci, responsabile della Academy e ...La VR46 Riders Academy sta crescendo a vista d’occhio. Sempre più piloti iniziano ad affacciarsi alla classe regina del Motomondiale: dopo Franco Morbidelli, è toccato a Pecco Bagnaia portare alta la ...