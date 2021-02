Mario Draghi al Colle | cambia la programmazione di Rai 1

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata ancora una volta dedicata alla politica. Da quando è iniziata la crisi di Governo, imenti nei palinsesti sono stati tanti e anche oggi, nel giorno della convocazione dial, non poteva essere altrimenti. Alle 12 è previsto l’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’uomo che potrebbe accettare di formare un nuovo Governo. Ed è per questo motivo che Rai 1 seguirà con grande attenzione tutti i passaggi di questa giornata, che potrebbe essere davvero decisiva. Comequindi ladi Rai 1? Vediamo i dettagli.al: Speciale Tg1 oggi 4 febbraio 2021 Come avrete visto dalle prime ore di questa giornata concitata, nessun ...