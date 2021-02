Lo storico Canfora | ' Il governo Draghi? Penso che per il Pd e i partiti sia la morte'

Ultime Notizie dalla rete : storico Canfora

Startmag Web magazine

'Il governo Draghi? E' la morte del Pd' e del sistema dei partiti. Inizia con questa amara considerazione il nostro colloquio con il professor Luciano, filologo,, saggista, una 'coscienza critica' della sinistra che non ha mai avuto peli sulla lingua o interessi di bottega da coltivare. Una voce libera, cosa sempre più rara nell'...... Bari Gian Giacomo Migone " Accademico, Politico e, già Presidente Commissione Esteri del ... Università della Magna Grecia, Catanzaro Università e Pubblica Istruzione Gerardo" Rettore, ...Il Professore emerito dell’Università di Bari: "Dice Machiavelli rispetto all’andamento ciclico delle forme politiche: se questo cerchio si ripete, poi le repubbliche muoiono. Siamo già alla seconda v ...È pericoloso brandire l’europeismo per la riedizione della “conventio ad excludendum”, non è anti-europeista chi è fuori dal coro dell’europeismo mainstream ...