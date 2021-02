LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-4, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro domina e conquista gli ottavi di finale a Melbourne Park! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.51 Grazie per averci seguito e buonanotte! 03.50 Jannik Sinner è il primo giocatore ad accedere agli ottavi di finale del torneo ATP Melbourne 1 dove sfiderà uno tra Aljaz Bedene, ora in vantaggio nel match del campo 6, e il padrone di casa Dane Sweeny. Match perfetto dell’allievo di Riccardo Piatti che batte 6-2 6-4 un mai domo ma troppo falloso Aleksandar Vukic che termina anzitempo il torneo casalingo ma potrà rifarsi da wildcard agli Australian Open. l’azzurro sfrutta i tre break del match, di cui due nel primo parziale, che gli hanno permesso di non fallire all’esordio come testa di serie #4. FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK Sinner! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.51 Grazie per averci seguito e buonanotte! 03.50 Jannikè il primo giocatore ad accedere aglididel torneo ATP1 dove sfiderà uno tra Aljaz Bedene, ora in vantaggio nel match del campo 6, e il padrone di casa Dane Sweeny. Match perfetto dell’allievo di Riccardo Piatti che batte 6-2 6-4 un mai domo ma troppo falloso Aleksandarche termina anzitempo il torneo casalingo ma potrà rifarsi da wildcard agli Australian Open.sfrutta i tre break del match, di cui due nel primo parziale, che gli hanno permesso di non fallire all’esordio come testa di serie #4. FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK! ...

