LIVE Etoile de Bessèges | prima tappa in DIRETTA | debutto stagionale per Nibali | Ganna e Bernal!

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 L’attuale situazione in corsa vede un attacco da parte di tre uomini: Alexandre Delettre (DELKO), Louis Louvet (St Michel-Auber 93) e Tom Paquot (Bingoal Wb). 14.49 Questa frazione di apertura, con partenza e arrivo a Bellegarde, misura 141 km e presenta un finale adatto alle ruote veloci del gruppo. 14.47 Finalmente ci siamo, nonostante una raffica di cancellazioni e rinvii, la breve corsa a tappe francese ha resistito fortemente, proponendo al suo via un cast stellare in cui spiccano su tutti Vincenzo, Filippo, Egan Bernal e Geraint Thomas. 14.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladell’de2021. Presentazione ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell'Etoile de Bessèges 2021. Presentazione prima tappa - Presentazione dell'Etoile d ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della prima tappa della Etoile de Bessèges 2021. Dopo l'esordio questa domenica, questo trav ...