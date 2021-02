La caserma stasera su Rai2 | 8 nuove reclute nella seconda puntata

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)sualle 21:20 torna il docu-reality La, con 8e la prima prova in gruppo. Sono prontesfide per i ragazzi protagonisti de La, che tornasualle 21:20 con la. Il docu-reality targato RAI è prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Nel nuovo appuntamento arrivano in, pronte a indossare la divisa militare: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa, che per prima cosa ...

GGabbuti : 'Dopo IL COLLEGIO, LA CASERMA. Stasera su Rai2'. Ripensandoci, dai, vabbè, un governo del Presidente, che sarà mai... ?? - lovinatsu : stasera c’è la caserma serotonina spero qualche cesso pianga voglio vederli disperati - xannaxshe : no ma stasera c’è la caserma, io ho bisogno di commentarla con qualcunx mentre la guardo - Nutellastannn : stasera fa la caserma chi la guarda?? - ddamio : stasera c’è la caserma finalmente la aspetto da giorni ??????? #LaCaserma -

Ultime Notizie dalla rete : caserma stasera

... Anticipazioni della Seconda Puntata La Seconda Puntata de Lava in ondain Prima Serata su Rai2 , sempre accompagnata dalla voce fuori campo di di Simone Montedoro e sempre ...Su Rai 2 va in onda la seconda delle 6 puntate del nuovo docu - reality La. La scorsa ... I programmi in onda su Mediaset Barbara Palombelli conduce una nuova puntataItalia Speciale su ...Stasera su Rai2 alle 21:20 torna il docu-reality La caserma, con 8 nuove reclute e la prima prova in gruppo nella seconda puntata. Sono pronte nuove sfide per i ragazzi protagonisti de La Caserma, che ...Mercoledì 3 febbraio alle 21.20 va in onda la seconda puntata de La Caserma, il docu-reality di Rai 2, disponibile anche in streaming su Rai Play ...