Il M5s diviso prova a ricompattarsi sul “modello Ciampi”: un governo Draghi ma con molti ministri politici. E il Pd apprezza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vito Crimi e i capigruppo del Movimento 5 stelle, dopo cinque ore di assemblea, hanno sospeso il tavolo per interloquire con esponenti di Leu e del Pd. «Senza il Movimento non può esserci un governo», è il messaggio portato dagli ambasciatori grillini, «è il Movimento non accetta un governo tecnico». Tutto faceva pensare che i pentastellati non avrebbero accettato Mario Draghi come presidente del Consiglio. Invece, il colpo di scena della serata potrebbe essere l’apertura a un esecutivo con a capo l’ex presidente della Bce. Il veto grillino si sarebbe fermato alla tipologia di governo, non sul nome del presidente. Il compromesso vedrebbe assegnare quattro o cinque dicasteri a profili tecnici di alto livello, mentre gli altri ministeri sarebbero ripartiti tra le forze politiche che decideranno di far parte della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vito Crimi e i capigruppo del Movimento 5 stelle, dopo cinque ore di assemblea, hanno sospeso il tavolo per interloquire con esponenti di Leu e del Pd. «Senza il Movimento non può esserci un», è il messaggio portato dagli ambasciatori grillini, «è il Movimento non accetta untecnico». Tutto faceva pensare che i pentastellati non avrebbero accettato Mariocome presidente del Consiglio. Invece, il colpo di scena della serata potrebbe essere l’apertura a un esecutivo con a capo l’ex presidente della Bce. Il veto grillino si sarebbe fermato alla tipologia di, non sul nome del presidente. Il compromesso vedrebbe assegnare quattro o cinque dicasteri a profili tecnici di alto livello, mentre gli altri ministeri sarebbero ripartiti tra le forze politiche che decideranno di far parte della ...

