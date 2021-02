Il centrodestra toscano: "Molti messaggi a favore di Draghi". Ma c'è chi dice no (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Forza Italia Toscana è stata protagonista dell'apertura a un governo di larghe intese, istituzionale, di salvezza pubblica. Lo possiamo chiamare come si vuole ma è dal 23 gennaio che Forza Italia ha ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Forza Italia Toscana è stata protagonista dell'apertura a un governo di larghe intese, istituzionale, di salvezza pubblica. Lo possiamo chiamare come si vuole ma è dal 23 gennaio che Forza Italia ha ...

er_toscano : @KoalaCresc16 Draghi, Casalino/Arcuri/Azzolina a casa, il centrodestra che si sfalda, i 5stelle che si frantumano,… - Hair49gc1 : @rumarno2 Per chiarezza non mi piace né Conte né il toscano, non mi è piaciuto il centrodestra per come si è posizi… - Hair49gc1 : Alla cinquantaduenne conduttrice che vuole sembrare teen tremano le terga che il tanto sponsorizzato Conte venga sb… -