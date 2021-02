Helgoland di Carlo Rovelli diventerà una serie tv

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Negli scorsi anniè riuscito in una missione quasi impossibile: in un mercato editoriale come il nostro sempre restio alla saggistica in generale e soprattutto ai testi scientifici, i suoi libri sulla fisica sono diventati bestseller assoluti in Italia e nel mondo. Dopo l’exploit di Sette brevi lezioni di fisica pubblicato nel 2014, l’attuale professore ordinario di fisica teorica all’università di Aix-Marseille in Francia ha ripetuto il miracolo nel 2020 con, testo vendutissimo che fonde narrazioni e complesse teorie quantistiche. Ma la consacrazione definitiva è di queste ore: è stato annunciato che proprio dasarà tratta una. Pubblicato da Adelphi come i precedenti dell’autore, il libro racconta di una sperduta isola nel Mare del Nord da cui prende il titolo e ...