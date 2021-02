Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta fa un calcolo che mette in difficoltà la produzione, ma la regia stacca – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante una conversazione con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, sospettoso, ha fatto dei calcoli che potrebbero aver messo in difficoltà la produzione: il ragazzo è infatti arrivato alla conclusione che il Grande Fratello Vip, già a metà gennaio, potesse essere al corrente del fatto che il programma non sarebbe terminato i primi di febbraio, come tutti si aspettavano. Come mai? Perché il giorno 29 Gennaio è entrata una nuova concorrente, Alda D’Eusanio, e si suppone che la donna abbia dovuto trascorrere anche un periodo di quarantena di 11 giorni. Questo il discorso di Zelletta: “Fai un calcolo” – dice Andrea Zelletta all’amico Tommaso Zorzi – “Alda è entrata l’1”. “No, è entrata venerdì 29”, lo corregge ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante una conversazione con Tommaso Zorzi,, sospettoso, ha fatto dei calcoli che potrebbero aver messo inla: il ragazzo è infatti arrivato alla conclusione che ilVip, già a metà gennaio, potesse essere al corrente del fatto che il programma non sarebbe terminato i primi di febbraio, come tutti si aspettavano. Come mai? Perché il giorno 29 Gennaio è entrata una nuova concorrente, Alda D’Eusanio, e si suppone che la donna abbia dovuto trascorrere anche un periodo di quarantena di 11 giorni. Questo il discorso di: “Fai un” – diceall’amico Tommaso Zorzi – “Alda è entrata l’1”. “No, è entrata venerdì 29”, lo corregge ...

Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - pIanetlauren : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - eitacabruncoo : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP -