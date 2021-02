**Governo: al via incontro Pd-M5S-Leu** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Al via l'incontro da remoto tra le delegazioni del Pd, del M5S e di Leu. Per il Pd sono presenti il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando, il capodelegazione Dario Franceschini, i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, la presidente Valentina Cuppi. Per la delegazione di Leu sono presenti Nicola Fratoianni, Loredana De Petris, Federico Fornaro, Arturo Scotto. Per il M5S sono presenti Vito Crimi, Andrea Cioffi, Ettore Licheri, Davide Crippa e Riccardo Ricciardi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Al via l'da remoto tra le delegazioni del Pd, del M5S e di Leu. Per il Pd sono presenti il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando, il capodelegazione Dario Franceschini, i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, la presidente Valentina Cuppi. Per la delegazione di Leu sono presenti Nicola Fratoianni, Loredana De Petris, Federico Fornaro, Arturo Scotto. Per il M5S sono presenti Vito Crimi, Andrea Cioffi, Ettore Licheri, Davide Crippa e Riccardo Ricciardi.

agorarai : 'C'è stata una responsabilità chiara di Matteo Renzi di porre fine al governo Conte. Noi un Mario lo abbiamo già av… - petergomezblog : Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette… - fattoquotidiano : Governo Draghi, il centrodestra prende tempo. Salvini: “No pregiudizi, ma urne via maestra”. Forza Italia verso il… - AntonioDonatoPa : RT @claudiafusani: Il bazooka di Mattarella mette sul tavolo super Mario. Due liste di ministri, una più politica e una solo tecnica https:… - ValeMameli : RT @MarceVann: 'La sfida per Mario Draghi sarà quella di ottenere una larga maggioranza'. Tradotto: per farsi il suo governo, deve ottene… -