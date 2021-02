Golden Globe 2021: due candidature per “La vita davanti a sé” con Sophia Loren, Laura Pausini in lizza per la “miglior canzone originale” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi, 3 febbraio, sono stati annunciati i candidati ai Golden Globe 2021, che si terranno il prossimo 28 febbraio. Ogni anno la diretta viene trasmessa agli inizi di gennaio, ma a causa del Covid-19 il tutto è slittato di un mese. La premiazione verrà trasmessa sulla NBC e a condurre la kermesse sarà il duo formato da Amy Poehler e Tina Fey. Golden Globe 2021: tre registe donne e due nomination per “La vita davanti a sé” con Sophia Loren Per la prima volta nella storia del premio, sono state nominate tre registe donne: Emerald Fennell, Chloé Zhao e Regina King. Per quanto riguarda film e serie tv, benissimo Mank e The Crown. Sono arrivate anche nomination per le produzioni nostrane; “La vita ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi, 3 febbraio, sono stati annunciati i candidati ai, che si terranno il prossimo 28 febbraio. Ogni anno la diretta viene trasmessa agli inizi di gennaio, ma a causa del Covid-19 il tutto è slittato di un mese. La premiazione verrà trasmessa sulla NBC e a condurre la kermesse sarà il duo formato da Amy Poehler e Tina Fey.: tre registe donne e due nomination per “Laa sé” conPer la prima volta nella storia del premio, sono state nominate tre registe donne: Emerald Fennell, Chloé Zhao e Regina King. Per quanto riguarda film e serie tv, benissimo Mank e The Crown. Sono arrivate anche nomination per le produzioni nostrane; “La...

