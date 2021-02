GF Vip e i rischi della lunga durata: dai concorrenti in crisi, alla dura realtà esterna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ve ne sarete accorti. Questa nuova versione “vip” del Grande Fratello sta durando decisamente di più rispetto alle precedenti edizioni condotte da Alfonso Signorini e da Ilary Blasi. Stando alla data ufficiale della finale, ad oggi prevista per l’inizio del mese di marzo 2021, la durata del reality show di Canale 5 è tra le più lunghe per il fortunato programma targato Mediaset ed Endemol Shine Italy: 168 giorni di permanenza all’interno della Casa, di sicuro per i concorrenti, corrispondenti di fatto alla seconda edizione più lunga di sempre; la più lunga in assoluto, ricordiamo, è l’undicesima “nip” presentata da Alessia Marcuzzi. I rischi della lunga ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ve ne sarete accorti. Questa nuova versione “vip” del Grande Fratello stando decisamente di più rispetto alle precedenti edizioni condotte da Alfonso Signorini e da Ilary Blasi. Standodata ufficialefinale, ad oggi prevista per l’inizio del mese di marzo 2021, ladel reality show di Canale 5 è tra le più lunghe per il fortunato programma targato Mediaset ed Endemol Shine Italy: 168 giorni di permanenza all’internoCasa, di sicuro per i, corrispondenti di fattoseconda edizione piùdi sempre; la piùin assoluto, ricordiamo, è l’undicesima “nip” presentata da Alessia Marcuzzi. I...

tuttopuntotv : GF Vip e i rischi della lunga durata: dai concorrenti in crisi, alla dura realtà esterna #gfvip #gfvip5 #tzvip - emymanu81 : In 39 anni ho imparato una cosa...non idealizzare mai una persona,che sia amico,parente o personaggio pubblico...qu… - Heidy_VIP_ : @liltanche Mi dispiace dirlo ma penso sia un po' inutile e rischi di fargli pensare che sia ancora importante per te ?? -