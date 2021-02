'Fermi tutti, è una rapina': il bandito incappucciato con mascherina e coltello ripulisce il supermercato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) SERVIGLIANO - Pura ieri sera al Coal di Servigliano , dove un rapinatore solitario ha minacciato personale e clienti con un coltello per poi fuggire con il contante delle casse. Erano le 19 di ieri ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) SERVIGLIANO - Pura ieri sera al Coal di Servigliano , dove untore solitario ha minacciato personale e clienti con unper poi fuggire con il contante delle casse. Erano le 19 di ieri ...

matteosalvinimi : ...taglio delle tasse e Flat Tax al 15% per famiglie e imprese, apertura immediata di tutti i cantieri fermi, piano… - matteosalvinimi : ...dall’apertura immediata di tutti i cantieri fermi all’utilizzo più efficace dei fondi europei, da una profonda r… - ricpuglisi : +++ FERMI TUTTI!!!! DOPO SECOLI DI ASSENZA, DALLA BERLINGUER C'È... SCANZI +++ - brianstormxx : RT @thisisacasino: fermi tutti quel e non solo che stava a significare? c'è un quadrato al posto del triangolo? #amici20 - thisisacasino : fermi tutti quel e non solo che stava a significare? c'è un quadrato al posto del triangolo? #amici20 -