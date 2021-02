Effetto Draghi su Borsa e Spread Milano in rally

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Tele) –risolverà la crisi di governo, guidando l’Italia fuori dal guado verso l’Europa, con due priorità: impiegare bene le risorse del Recovery Fund e portare avanti le auspicate riforme strutturali. Una notizia che è giunta in un lampo nella tarda serata di ieri, 2 febbraio, dopo l’accorato appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso”. Mercati sorpresi? Mentre la crisi si agitava nelle sedi istituzionali, fra accuse, ricatti e affondi delle forze politiche della maggioranza, la reazione dei mercati negli ultimi due giorni è sembrata quanto mai sospetta. Nessun sobbalzo, nessuna tensione, neanche quando era ormai chiaro che il Conte-Ter fosse destinato a naufragare. L’indice FTSE MIB ieri aveva chiuso la seduta in rialzo dell’1,4% ...

stefanodirusso1 : RT @DAVIDPARENZO: Effetto #Draghi sui mercati: vola Piazza Affari, lo spread al ribasso vede quota 100. Quando le persone fanno la differen… - g_zerbato : RT @fdragoni: Crisi di nervi dentro al #PD l'effetto #Draghi è già presente #crisidigoverno #crisigoverno ? - giornali_it : Effetto Draghi sui mercati: vola Piazza Affari, lo spread al ribasso vede quota 100 #3febbraio #QuotidianiNazionali… - statodelsud : Effetto Draghi sulla Borsa: Milano vola a +2,15% e spread in picchiata -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Draghi

Il Sole 24 ORE

sulla Borsa: Milano vola a +2,15% e spread in picchiataIn Europa si scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, dopo la decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di convocare Marioal Quirinale. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a - 0,02%. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la sessione sui livelli ...La convocazione di Mario Draghi al Quirinale, alle 12, spinge in alto la Borsa che in mattinata ha aperto con il Ftse Mib che ha fatto segnare un +2,95% a 22.733 punti. In attesa dell’incontro tra col ...Puntare su titoli liquidi: da Buzzi a Intesa e Stellantis (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - "La credibilita' di Draghi a livello internazionale potrebbe spostare flussi di capitale sul ...